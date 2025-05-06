Москва, 6 мая, 2025, 18:45 — ИА Регнум. В московских аэропортах Внуково и Домодедово вечером 6 мая ввели временные ограничения на вылет и посадку. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Ранее служба сообщила о введении временных ограничений в московском аэропорту Жуковский и воздушных гаванях Калуги, Тамбова, Ярославля и Нижнего Новгорода.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 18:19 мск введены также в аэропортах Внуково и Домодедово», — написал в своём Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее 6 мая сообщил, что средства ПВО отразили атаку трёх беспилотников, летевших на столицу.

Как передавало ИА Регнум, российские силы ПВО в ночь на 6 мая сбили 105 беспилотников украинской армии, в том числе 19 — над территорией Московского региона. Росавиация вводила ограничения на прием и отправку самолетов для московских аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский, а также воздушных гаваней ряда соседних регионов.

Киевский режим в последнее время увеличил количество атак на мирных жителей и гражданские объекты. Так, 4 мая трое мужчин получили ранения в результате атаки дрона ВСУ на пассажирский автобус в селе Богун-Городок Белгородской области. 3 мая при ударе беспилотниками по селу Новая Погощь Брянской области пострадали три женщины и водитель автолавки.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого украинские власти формально считают своими гражданами. По информации главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с этого времени от агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. мирных граждан, пострадали еще около 16,5 тыс. человек.