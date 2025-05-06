Ватикан, 6 мая, 2025, 18:53 — ИА Регнум. Перед началом конклава в Ватикане состоялась традиционная процедура аннулирования свинцовой печати и «перстня Рыбака», которые принадлежали папе римскому Франциску при жизни. Об этом сообщил на брифинге глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

TASS/Stefano Spaziani

Понтифик использует печать и перстень при подписании апостольских посланий. Перед выборами нового папы римского данные атрибуты власти необходимо аннулировать.

«На них символически ставят знак креста», — пояснил Бруни.

Данная процедура аннулирования непосредственно предшествует началу процедуры избрания нового понтифика.

Как передавало ИА Регнум, 21 апреля скончался папа римский Франциск, не дожив до 89-летия. Смерть наступила в результате инсульта. Торжественные похороны понтифика состоялись 26 апреля при участии 200 тыс. человек. Конклав, на котором выберут нового понтифика, назначили на 7 мая.

Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов в беседе с ИА Регнум заявил, что на престол папы римского претендуют два основных кандидата: глава дипломатии и бюрократического аппарата Ватикана кардинал Пьетро Паролин и кардинал Маттео Дзуппи, который был посланником понтифика по урегулированию конфликта на Украине. Оба они хорошо относятся к России, хотя их нельзя назвать пророссийскими.