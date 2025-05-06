Махачкала, 6 мая, 2025, 18:25 — ИА Регнум. Раненый участник нападения на пост ДПС в Махачкале, совершённого 5 мая, признал вину и рассказал об обстоятельствах инцидента. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Дагестану.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Задержанному было предъявлено обвинение.

«Одному из нападавших, находящемуся в медицинском учреждении, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 УК РФ (угон без цели хищения), 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и 226 УК РФ (хищение оружия)», — сказано в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как передавало ИА Регнум, днём 5 мая злоумышленники напали на наряд ДПС на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова в Махачкале. Им удалось скрыться на служебном автомобиле. В регионе был введён план «Перехват». Позднее правоохранители обнаружили брошенный злоумышленниками автомобиль.

По данным Telegram-канала «112», на экипаж ДПС напали четыре преступника, вооружённые автоматами. Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь.

В результате инцидента погибли три человека, в том числе двое сотрудников МВД. Ранения различной степени тяжести получили ещё пять человек — двое полицейских и трое гражданских лиц, в том числе 17-летняя девушка. В минздраве Дагестана сообщали, что в числе госпитализированных — двое тяжелораненых боевиков. Пострадавшие находятся в больницах, им оказывается вся необходимая помощь.