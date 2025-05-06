Калуга, 6 мая, 2025, 18:27 — ИА Регнум. В Калуге в рамках заседания Молодежного парламента состоялась церемония награждения победителей конкурса изобразительного искусства «Наша Победа!».

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области В Калуге наградили победителей конкурса художников «Наша Победа!»

В этом году конкурс, организованный по инициативе молодых парламентариев, приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Художники в возрасте от семи до 25 лет представили работы, выполненные в разной художественной технике — с использованием акварели, гуаши, цветных карандашей и иных материалов.

«Главная цель проведения конкурса — сохранение памяти о героическом подвиге наших предков, о тех, благодаря кому мы сегодня живём. В этом году, накануне самого главного праздника — 80-летия Великой Победы, у нас рекордное количество участников. Более 800 человек представили свои работы. Я хочу поблагодарить детей, родителей, воспитателей, учителей — всех, кто участвовал в этом проекте», — заявил председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области В Калуге наградили победителей конкурса художников «Наша Победа!»

Вместе с председателем Молодежного парламента Владиславом Макушиным Геннадий Новосельцев наградил победителей конкурса.