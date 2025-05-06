Москва, 6 мая, 2025, 18:46 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в день празднования юбилея 80-летия Победы в Великой Отечественной войне могут нанести удар не по Москве, а по другим российским регионам. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP).

ИА Регнум

«Как вы можете видеть, все системы противовоздушной обороны России переброшены для защиты Москвы. Даже если будет попытка, она не увенчается успехом. Возможно, Украина нанесет удары по другим регионам, но не по Москве», — пишет издание, ссылаясь на слова представителя ВСУ.

В то же время собеседник издания из украинского минобороны предположил, что Киев вообще откажется от планов удара по России 9 мая, чтобы не спровоцировать резкой реакции Москвы и Вашингтона.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля президент России Владимир Путин, руководствуясь гуманитарными соображениями, объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что Россия предложила перемирие для проверки готовности киевского режима к поиску путей устойчивого мира. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что перемирие на Украине вступит в силу в ночь с 7 на 8 мая.

3 мая глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии. Он добавил, что не может взять на себя ответственность за безопасность иностранных лидеров, которые хотят посетить парад Победы 9 мая в Москве.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 3 мая заявил, что в случае, если украинские формирования попытаются совершить какие-то реальные атаки в дни празднования 80-летия Победы Советского Союза над нацизмом, никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая. При этом заявления главы киевского режима он назвал словесной провокацией.

6 мая помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на параде Победы в Москве будет представлено 29 стран на высшем уровне, включая Китай, Белоруссию, Казахстан, Бразилию и многие другие.