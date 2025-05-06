Калуга, 6 мая, 2025, 18:09 — ИА Регнум. На площади Победы Калуги в рамках патриотической акции «Эстафета Огня Победы» состоялся торжественный митинг, в рамках которого делегации всех районов Калужской области получили частички Вечного огня, расположенного у Могилы Неизвестного Солдата.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области В Калуге состоялся митинг в рамках акции «Эстафета Огня Победы»

В мероприятии приняли участие председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев, председатель регионального отделения общественной организации «Комитет памяти маршала Советского Союза Г. К. Жукова» почетный гражданин Калужской области Николай Алмазов, руководители города Дмитрий Денисов и Юрий Моисеев, представители ветеранских организаций, члены молодежного парламента, выступившие организаторами акции, юнармейцы.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области В Калуге состоялся митинг в рамках акции «Эстафета Огня Победы»

«В преддверии самого главного праздника этого года — 80-летия Великой Победы — я хочу всех вас поздравить от лица депутатов Законодательного собрания и пожелать нам всем быть достойными памяти наших великих предков. С 2015 года наш Молодежный парламент проводит эту замечательную акцию. Сегодня частичку священного огня всем передает Калуга. С центральной площади города мы отправляем ее в путь по всем братским захоронениям области. Это символ нашего единства, символ того, что мы чтим нашу общую память. Мы обязательно победим и сейчас!» — сказал Геннадий Новосельцев.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области В Калуге состоялся митинг в рамках акции «Эстафета Огня Победы»

Участники акции почтили минутой молчания память всех павших защитников Отечества. К Могиле Неизвестного Солдата были возложены цветы.