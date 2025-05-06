Братислава, 6 мая, 2025, 18:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ему начали поступать угрозы после решения посетить праздничные мероприятия по случаю Дня Победы в Москве 9 мая.

РИА Новости/Артем

«Мне угрожают, что я буду наказан, если решу ехать 9 мая на торжества в Москву. Что общего у торжеств по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны в стране, которая понесла самое большое бремя, с тем, что происходит сегодня?» — отметил политик в ходе посещения Центрального военно-мемориального кладбища Красной армии в словацком городе Михаловце.

Фицо также подчеркнул, что его визит в Москву, несмотря на все угрозы, станет проявлением несогласия с выстраиванием барьера между Европой и Россией.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил, что не гарантирует безопасность иностранных лидеров, которые приедут в Москву 9 мая.

Фицо назвал такое заявление невиданным и подчеркнул, что все равно примет участие в торжествах на Красной площади.

6 мая помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на параде Победы в Москве будет представлено 29 стран на высшем уровне, включая Китай, Белоруссию, Казахстан, Бразилию и многие другие.