Санкт-Петербург, 6 мая, 2025, 17:59 — ИА Регнум. Потолок рухнул на головы продавцам и покупателям в супермаркете, расположенном на Садовой улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

СК Спб

Перекрытие между первым и вторым этажами обрушилось на людей и стеллажи с товарами. Под завалами оказался один из работников магазина. Он выбрался и, как отмечается, отделался незначительными травмами.

Предположительно, обрушение спровоцировал ремонт в квартире этажом выше. Окончательную причину установит экспертиза.

Прокуратура Адмиралтейского района города проводит проверку по факту произошедшего. Будет дана оценка соблюдению жилищного и иного законодательства, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее ИА Регнум сообщало о других подобных инцидентах. Так, 1 ноября 2024 года в одной из школ в подмосковном Раменском обвалился навесной потолок. Пострадавших не было.

Несколькими днями ранее, 29 октября, плиты навесного потолка упали на трех школьников в подмосковном Красногорске. Двоим из них потребовалась медицинская помощь. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).