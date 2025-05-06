Захарова обвинила Зеленского в предательстве своего народа
Захарова: Зеленский угрозами на 9 мая расписался в предательстве своего народа
Москва, 6 мая, 2025, 17:58 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский своими фактическими угрозами терактов на 9 мая в очередной раз подтвердил террористическую сущность киевского режима и фактически расписался в предательстве собственного народа. Об этом 6 мая на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Он предал всех. Собственный народ, перед которым стоял на коленях, обещая, что сделает жизнь на Украине мирной. Он предал собственного деда-фронтовика <…> он предал всё и всех», ― отметила дипломат.
По словам представителя внешнеполитического ведомства, Зеленский из актера-комика окончательно переквалифицировался в «актера глобального террористического театра». Она уверена, что глава киевского режима готов утопить Украину в крови, лишь бы только его оставили у власти и платили бы деньги.
«Это удар и по собственному украинскому населению, потому что это не то что неуважение, это глумление над ветеранами своей стороны, это, конечно, попытка унизить ветеранов нашей страны», ― указала Захарова.
Как передавало ИА Регнум, Зеленский 3 мая отверг предложение Москвы о перемирии. Он добавил, что киевский режим не может взять на себя ответственность за безопасность иностранных лидеров, которые хотят посетить парад Победы 9 мая в Москве.
Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов заявил ИА Регнум, что угрожавший параду к 80-летию Победы глава киевского режима показал свою звериную сущность. Зеленский этим также значительно осложнил попытки Запада оправдать себя, отметил эксперт. Политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак в разговоре с ИА Регнум отметил, что к агрессивным заявлениям Зеленского, отвергнувшего российскую инициативу о майском перемирии, стоит относиться серьезно.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 3 мая заявил, что в случае, если украинские формирования попытаются совершить какие-то реальные атаки в дни празднования 80-летия Победы Советского Союза над нацизмом, никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая. При этом заявления главы киевского режима он назвал словесной провокацией.
На фоне провокационных заявлений главы киевского режима о планах сорвать в России празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне член Совета Федерации РФ Андрей Климов посоветовал европейцам молиться Богу и надеяться на хладнокровие и мудрость российского руководства.