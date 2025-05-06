Москва, 6 мая, 2025, 17:58 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский своими фактическими угрозами терактов на 9 мая в очередной раз подтвердил террористическую сущность киевского режима и фактически расписался в предательстве собственного народа. Об этом 6 мая на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

TASS /AP

«Он предал всех. Собственный народ, перед которым стоял на коленях, обещая, что сделает жизнь на Украине мирной. Он предал собственного деда-фронтовика <…> он предал всё и всех», ― отметила дипломат.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, Зеленский из актера-комика окончательно переквалифицировался в «актера глобального террористического театра». Она уверена, что глава киевского режима готов утопить Украину в крови, лишь бы только его оставили у власти и платили бы деньги.

«Это удар и по собственному украинскому населению, потому что это не то что неуважение, это глумление над ветеранами своей стороны, это, конечно, попытка унизить ветеранов нашей страны», ― указала Захарова.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский 3 мая отверг предложение Москвы о перемирии. Он добавил, что киевский режим не может взять на себя ответственность за безопасность иностранных лидеров, которые хотят посетить парад Победы 9 мая в Москве.

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов заявил ИА Регнум, что угрожавший параду к 80-летию Победы глава киевского режима показал свою звериную сущность. Зеленский этим также значительно осложнил попытки Запада оправдать себя, отметил эксперт. Политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак в разговоре с ИА Регнум отметил, что к агрессивным заявлениям Зеленского, отвергнувшего российскую инициативу о майском перемирии, стоит относиться серьезно.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 3 мая заявил, что в случае, если украинские формирования попытаются совершить какие-то реальные атаки в дни празднования 80-летия Победы Советского Союза над нацизмом, никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая. При этом заявления главы киевского режима он назвал словесной провокацией.

На фоне провокационных заявлений главы киевского режима о планах сорвать в России празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне член Совета Федерации РФ Андрей Климов посоветовал европейцам молиться Богу и надеяться на хладнокровие и мудрость российского руководства.