Берлин, 6 мая, 2025, 17:54 — ИА Регнум. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назначил лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ. Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur (DPA).

TASS /ZUMA Фридрих Мерц

«Штайнмайер принял присягу у канцлера Германии Мерца», — пишет агентство в соцсети Х.

Ранее парламент Германии (бундестаг) 6 мая со второй попытки избрал Мерца канцлером ФРГ. В поддержку кандидатуры Мерца проголосовали 325 депутатов при необходимых 316.

Как передавало ИА Регнум, первое голосование состоялось ранее в этот же день. Мерц получил лишь 310 голосов. Канцлера не удалось избрать с первой попытки впервые в новейшей истории Германии с 1945 года. Неудачное голосование спровоцировало обвал фондового рынка в ФРГ, сообщали местные СМИ.

На этом фоне сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель потребовала отставки Мерца и проведения новых выборов. По ее словам, неудачное голосование свидетельствует о том, на каком слабом фундаменте строится небольшая коалиция между ХДС/ХСС и СДПГ, за которую проголосовали избиратели.

В связи с распадом правящей коалиции 23 февраля состоялись досрочные выборы в бундестаг. Первое место на выборах занял блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Партия «Альтернатива для Германии» заняла второе место, получив 20,8% голосов, а на третьем месте с 16,4% голосов оказалась Социал-демократическая партия, в которой состоит бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц.