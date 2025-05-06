Москва, 6 мая, 2025, 17:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба Кремля.

Михаил Метцель/ТАСС Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин (слева направо)

Лидеры обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Президент России передал пожелания здоровья и благополучия проживающим в Израиле ветеранам. Отмечена решимость двух стран отстаивать правду о событиях Второй мировой войны, противодействовать попыткам пересмотра её итогов и фальсификации истории. Подчёркнут решающий вклад Красной армии и всего советского народа в разгром нацизма», — сказано в сообщении.

Память о героях Великой Отечественной войны свято чтят и в России, и в Израиле, где 9 мая также является государственным праздником, отметила пресс-служба.

Кроме того, Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и ряд вопросов двусторонних отношений.

Как передавало ИА Регнум, 9 мая 2024 года Нетаньяху направил Путину поздравление с Днём Победы. В тот же день президент Израиля Ицхак Герцог на церемонии в Музее еврейского воина поблагодарил ветеранов и бойцов Красной армии и армий союзников, заявив, что Израиль в долгу перед героями, которые спасли человечество от катастрофы.

В сентябре 2024 года Путин отмечал, что позиция России в отношении конфликта Израиля и Палестины основана на идее создания двух государств и не является конъюнктурной. Он подчеркнул, что Россия будет делать всё возможное для урегулирования тяжёлого и застарелого ближневосточного кризиса. Кроме того, РФ направила в Палестину более 700 тыс. тонн гуманитарной помощи.