Москва, 6 мая, 2025, 17:45 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону Москвы. Об этом 6 мая сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

РИА Новости/Виталий Белоусов

«Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву», ― написал мэр в Telegram-канале.

Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В Минобороны уточнили, что два украинских дрона самолетного типа были сбиты в небе над Московским регионом в промежуток времени с 16:40 до 17:20 мск.

Как передавало ИА Регнум, ночью 6 апреля средства ПВО отразили атаку пяти беспилотников, летевших на Москву. В последующий час были уничтожены еще 14 украинских дронов.

Обломки одного из украинских дронов, сбитых российскими средствами ПВО, упали в районе Каширского шоссе на юге Москвы. Существенных повреждений не зафиксировали. В результате инцидента никто не пострадал.

За последние дни киевский режим усилил атаки беспилотников на мирных жителей. Также участились нападения ВСУ с помощью дронов на жилые объекты и автомобили. Вечером 5 мая украинские дроны атаковали село Тяжино в Глушковском районе Курской области, в результате два мирных жителя получили осколочные ранения.

По данным Минобороны, российские силы ПВО сбили за ночь 105 беспилотников украинской армии. Дроны самолетного типа перехватили в период с с 21:00 5 мая до 04:00 мск 6 мая.

Больше всего — 32 беспилотника — было сбито над Брянской областью, еще 22 — над Воронежской областью, 19 дронов — над территорией Московского региона. Над Пензенской областью уничтожено 10, над Калужской — девять, над Белгородской областью — шесть БПЛА. По два дрона силы ПВО обезвредили над Липецкой и Самарской областями, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской областями.

Росавиация вводила ограничения на прием и отправку самолетов для московских аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский. Также ограничения вводились для аэропортов Калуги, Волгограда, Саратова, Самары, Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля. Работу аэропортов в Казани и Нижнекамске (Бегишево) приостанавливали с 05:40 мск.