Раменское, Московская область, 6 мая, 2025, 18:00 — ИА Регнум. Администрация подмосковного Раменского 6 мая предупредила жителей округа об угрозе воздушной опасности и призвала избегать нахождения на открытой местности.

Владимир Гердо/ТАСС

«Внимание! Существует воздушная опасность! Будьте внимательны, ждите дополнительной информации. Избегайте открытой местности», — сказано в сообщении в Telegram-канале, созданном администрацией округа для оперативного информирования жителей об угрозах.

В случае нахождения дома следует отойти от окон, переместившись в центральную часть здания или подвальное помещение, а при нахождении на улице — зайти в ближайшее здание или укрытие, отметила пресс-служба администрации.

Ранее, днём 6 мая, были введены ограничения на работу московского аэропорта Жуковский и аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО отразили атаку двух беспилотников, летевших на столицу.

Как передавало ИА Регнум, российские силы ПВО в ночь на 6 мая сбили 105 беспилотников украинской армии, в том числе 19 — над территорией Московского региона. Росавиация вводила ограничения на прием и отправку самолетов для московских аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский, а также воздушных гаваней ряда соседних регионов.

Обломки одного из сбитых 6 мая дронов упали на Каширском шоссе в Москве. Собянин отмечал, что, по предварительным данным, существенных повреждений в результате инцидента не зафиксировано, пострадавших также не было.

Киевский режим в последнее время увеличил количество атак на мирных жителей и гражданские объекты. Так, 4 мая трое мужчин получили ранения в результате атаки дрона ВСУ на пассажирский автобус в селе Богун-Городок Белгородской области. 3 мая при ударе беспилотниками по селу Новая Погощь Брянской области пострадали три женщины и водитель автолавки.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого украинские власти формально считают своими гражданами. По информации главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с этого времени от агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. мирных граждан, пострадали еще около 16,5 тыс. человек.