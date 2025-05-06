Москва, 6 мая, 2025, 17:37 — ИА Регнум. Следствие в отношении литовского националиста Валдаса Барткевичюса (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов), который осквернил мемориал в Судже, украл еду из магазина и одобрил теракт в «Крокусе», завершено. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отмечено, что 48-летний гражданин Литвы обвиняется в целом ряде преступлений: публичном оправдании и финансировании терроризма, материальном обеспечении наемника, незаконном пересечении границы, мародерстве, осквернении символов воинской славы России и повреждении памятника (ч. 2 ст. 205.2, ч. 1 ст. 359, ч. 1.1 ст. 205.1, ч. 3 ст. 322, п. «а» ч. 3 ст. 356.1, ч. 4 ст. 354.1, п. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ).

По данным следствия, Барткевичюс вместе с одним из украинских военных и двумя соотечественниками незаконно въехал в Курскую область. В селе Казачья Локня Суджанского района 11 ноября 2024 года литовец и его единомышленники осквернили братскую могилу советских воинов и повредили установленный там памятник. Свои действия они фотографировали и позже разместили снимки в Сети.

«В тот же день Барткевичюс совершил мародерство, похитив продукты питания из магазина в селе Заолешенка Суджанского района», — говорится в сообщении.

СК РФ

Кроме того, в мае и ноябре 2024 года Барткевичюс купил у себя на родине и доставил на Украину два автомобиля для литовских наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Киева. В том же ноябре он передал еще три автомобиля украинским штурмовикам, находившимся на территории Курской области.

Находясь в Литве, националист публично одобрил теракт, совершенный в марте 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

Барткевичюса объявили в международный розыск. Уголовное дело в отношении литовца передали для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд, добавили в СК.

Как сообщало ИА Регнум, уголовное дело в отношении Барткевичюса, который помочился на воинский памятник в Курской области, было возбуждено в ноябре 2024 года.

Ранее националист призывал полностью запретить русский язык и культуру в Литве и других странах Европы, а в декабре 2023 года осквернил памятник поэту Александру Пушкину в Вильнюсе. В марте 2024 года года он принес ведро с фекалиями к мемориалу у российского посольства в Литве, посвященному памяти погибших в подмосковном «Крокус Сити Холле».

В январе 2025 года в Сети появилось видео с Барткевичюсом, снятое в одной из больниц Днепропетровска. Из него следовало, что литовец потерял пальцы в результате взрыва боеприпаса в Донбассе.