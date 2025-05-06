Москва, 6 мая, 2025, 17:22 — ИА Регнум. Временные ограничения введены на работу аэропорта Жуковский в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Сергей Карпухин/ТАСС

«Ограничения введены в 16:50 мск», — цитирует агентство пресс-службу аэропорта.

Чуть позже официальный представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил, что прием и выпуск воздушных судов были также ограничены в аэропортах Калуги (Грабцево), Тамбова (Донское) и Ярославля (Туношна).

Как передавало ИА Регнум, 6 мая в 16:10 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов была ограничена работа аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде.

Ночью и утром 6 мая на фоне атаки украинских БПЛА на российские регионы Росавиация вводила ограничения на работу московских аэропортов Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский, а также аэропортов Калуги, Волгограда, Саратова, Самары, Иваново, Нижнего Новгорода, Ярославля, Казани и Нижнекамска. Тогда на запасные аэродромы ушли 38 самолетов. Из них 34 следовали в аэропорты московского региона, два — в Самару, по одному — в Ярославль и Казань.

Минобороны РФ информировало, что силы ПВО в период с с 21:00 до 04:00 мск 6 мая сбили 105 украинских беспилотников.