Берлин, 6 мая, 2025, 17:19 — ИА Регнум. Парламент Германии (бундестаг) 6 мая со второй попытки избрал Фридриха Мерца канцлером ФРГ.

TASS /picture alliance Фридрих Мерц

В поддержку кандидатуры Мерца проголосовали 325 депутатов при необходимых 316.

Первое голосование состоялось ранее в этот же день. Мерц получил лишь 310 голосов. При этом у двух поддерживающих его партий (блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии) в сумме есть 328 (из 630) голосов в парламенте.

Канцлера не удалось избрать с первой попытки впервые в новейшей истории Германии с 1945 года. Неудачное голосование спровоцировало обвал фондового рынка в ФРГ, сообщали местные СМИ.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля состоялись досрочные выборы в бундестаг. Они были назначены в связи с распадом правящей коалиции. Первое место на выборах занял блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Партия «Альтернатива для Германии» заняла второе место, получив 20,8% голосов, а на третьем месте с 16,4% голосов оказалась Социал-демократическая партия, в которой состоит бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Обозреватель ИА Регнум Грегор Шпицен в своей статье ранее отмечал, что назначение на должность главы правительства Германии человека, который ранее не занимал ни одной значительной должности, вызывает множество справедливых вопросов, главный из них — как может рулить огромной страной тот, кто не имеет сколь-нибудь релевантного опыта в сфере государственного управления.