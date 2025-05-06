Катовице, Польша, 6 мая, 2025, 17:48 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Польши и евродепутат Гжегож Браун сорвал флаг Европейского союза (ЕС), растоптал его и вытер им ботинки. Об этом сообщил местный телеканал Polsat.

кадр из видео

«Здесь Польша, а не Брюссель! Мы не будем выставлять эмблем враждебных нам организаций», — отметил он.

Данный инцидент произошел в здании министерства промышленности в польской Катовице. Ранее в этот же день Европарламент лишил Брауна депутатского иммунитета.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3963422" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кандидат в президенты Польши сорвал и растоптал флаг Евросоюза

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года Браун потушил установленные в здании парламента ханукальные свечи. Менору установили напротив рождественской елки по случаю иудейского праздника Ханука. По информации журналистов местной газеты Gazeta Wyborcza, Браун таким образом решил прервать празднование Хануки в сейме. После его выходки охрана решила эвакуировать всех из здания.

После этого Брауна отстранили от работы в сейме и выписали ему крупный штраф. Кроме того, депутата лишили пособия на шесть месяцев. При этом в Польше объявили сбор денег для него.