Кандидат в президенты Польши сорвал и растоптал флаг Евросоюза
Polsat: кандидат в президенты Польши Гжегож Браун сорвал и растоптал флаг ЕС
Катовице, Польша, 6 мая, 2025, 17:48 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Польши и евродепутат Гжегож Браун сорвал флаг Европейского союза (ЕС), растоптал его и вытер им ботинки. Об этом сообщил местный телеканал Polsat.
«Здесь Польша, а не Брюссель! Мы не будем выставлять эмблем враждебных нам организаций», — отметил он.
Данный инцидент произошел в здании министерства промышленности в польской Катовице. Ранее в этот же день Европарламент лишил Брауна депутатского иммунитета.
Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года Браун потушил установленные в здании парламента ханукальные свечи. Менору установили напротив рождественской елки по случаю иудейского праздника Ханука. По информации журналистов местной газеты Gazeta Wyborcza, Браун таким образом решил прервать празднование Хануки в сейме. После его выходки охрана решила эвакуировать всех из здания.
После этого Брауна отстранили от работы в сейме и выписали ему крупный штраф. Кроме того, депутата лишили пособия на шесть месяцев. При этом в Польше объявили сбор денег для него.