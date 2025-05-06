Москва, 6 мая, 2025, 17:42 — ИА Регнум. Предстоящие переговоры в Москве между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином будут затрагивать самый широкий круг вопросов. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«В рамках переговоров к утверждению предполагается самая широкая повестка вопросов двухстороннего и международного характера, готовится солидный пакет документов, который касается сотрудничества по самым различным направлениям», — отметила она.

По словам дипломата, данная встреча направит важный сигнал международному сообществу об общих подходах России и Китая к защите послевоенного мироустройства. Захарова также уточнила, что именно Россия и Китай являются ключевыми гарантами современной системы международных отношений.

Как передавало ИА Регнум, Си Цзиньпин по приглашению Путина посетит Россию с официальным визитом с 7 по 10 мая. Он будет присутствовать в том числе на параде Победы. Путин, в свою очередь, также посетит торжественные мероприятия в честь 80-летия победы над милитаристской Японией и завершения Второй мировой войны, которые пройдут в Пекине 3 сентября.

Сам Путин ранее отмечал, что нынешние отношения России и Китая носят стратегический характер и укрепляют стабильность в мире в условиях турбулентности. Это происходит в том числе в силу совпадения национальных интересов двух стран, указывал российский лидер.