Брюссель, 6 мая, 2025, 17:12 — ИА Регнум. Еврокомиссия предложила ввести запрет на покупку российского ядерного топлива на пространстве Евросоюза к концу 2027 года. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в ходе сессии Европарламента.

TASS /dpa

«Поставки урана, обогащенного урана и ядерного топлива должны быть запрещены», — сказал Йоргенсен, представляя план Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов.

Он добавил, что Евроатом прекратит выдачу разрешений на заключение новых контрактов, имеющих отношение к российскому ядерному топливу, и продление действующих договоров.

План, который еще должен пройти утверждение в Совете ЕС, предусматривает полный запрет импорта российского трубопроводного газа и СПГ по действующим контрактам до конца 2027 года. Заключение новых контрактов и спотовые закупки должны быть запрещены до конца 2025 года.

Йоргенсен отметил, что в минувшем году закупка российских энергоресурсов обошлась странам ЕС в 23 млрд евро.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин ранее отмечал, что европейские страны рассчитывали развалить Россию отказом покупать у нее газ, однако вследствие этого их решения именно в экономике стран Евросоюза начались необратимые негативные процессы.