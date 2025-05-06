Москва, 6 мая, 2025, 17:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 7 мая проведет переговоры со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, который прибудет в Москву с официальным визитом. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Валерий Шарифулин/ТАСС Президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент России Владимир Путин

«7 мая состоится официальный визит в Российскую Федерацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. У нас пройдут двусторонние переговоры в узком и расширенном составах», ― уточнил он.

По его словам, по итогам встречи главы государств подпишут межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Документ нацелен на долгосрочную перспективу и закладывает базовые принципы дальнейшего взаимодействия на доверительной и равноправной основе в ключевых сферах: продолжение интенсивного политического диалога, тесная координация в ООН и на других международных площадках, пояснил Ушаков.

Помощник президента добавил, что, кроме того, договор охватывает и такие направления, как сотрудничество по вопросам глобальной и региональной безопасности, противодействие терроризму, экстремизму, борьба с фальсификацией истории и героизацией нацизма.

По словам Ушакова, после визита Мадуро останется для участия с другими зарубежными гостями в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как передавало ИА Регнум, Путин 14 марта по видеосвязи провел переговоры с венесуэльским коллегой. Консультации были приурочены к 80-летию установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой. Российский лидер предложил президенту Венесуэлы подписать договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами.

Путин добавил, что документ полностью согласован. По его словам, договор создаст прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгосрочную перспективу.

Глава государства также указал на плотное сотрудничество с Венесуэлой и заявил о планах развивать его. Путин подчеркнул, что российско-венесуэльские связи имеют длительную историю и в ней немало ярких страниц. По его словам, отношения России и Венесуэлы строятся на дружбе, доверии и учете интересов друг друга.

Визит Мадуро в Москву анонсировал глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто, прошедшей в турецкой Анталье.