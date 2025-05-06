Москва, 6 мая, 2025, 16:54 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский издевается над ветеранами Великой Отечественной войны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Global Look Press/Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

«Глава киевского режима издевается над ветеранами, которые дожили до 80-летия Победы и которые решительно намерены принять участие в праздничных мероприятиях 9 мая», — сказала Захарова в ходе брифинга.

В качестве примера Захарова вспомнила, как Зеленский, по ее словам, надругался над памятью собственного деда — кавалера двух орденов Красной Звезды — Семена Ивановича Зеленского.

Ранее Зеленский выступил с заявлением, что Киев не может взять на себя ответственность за безопасность иностранных лидеров, которые намерены посетить парад Победы 9 мая в Москве.

Как передавало ИА Регнум, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что ветераны из зарубежных стран будут присутствовать на параде Победы. По его словам, на празднование приглашены главы более 150 аккредитованных в России дипломатических представительств и представители оборонных ведомств из 34 стран, продолжил Ушаков.

Ушаков перечислил государства, которые будут представлены на высшем уровне, их 29. Это Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Абхазия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Египет, Зимбабве, КНР, Конго, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Сербия, Словакия, Экваториальная Гвинея, Эфиопия и Южная Осетия.