Санкт-Петербург, 6 мая, 2025, 19:19 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не стал говорить о том, кто причастен к подрыву «Северных потоков», несмотря на имеющуюся у него информацию, поскольку собирается использовать это как козырь на переговорах с Россией и добиться американского контроля над газопроводом. Об этом во вторник, 6 мая, заявил политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Трамп заявил, что мог бы поделиться информацией о тех лицах, которые причастны к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», не тратя значительных средств на расследование. Он также уточнил, что Россия не является ответственной за разрушение трубопроводов.

«[Западные политики] прекрасно с самого начала знают многие вещи, которые нам кажутся тайнами. Американцам известно, например, кто сбил самолеты над Донбассом. Но они же не хотят эти сведения давать. Так и здесь. Скорее всего, у них была не только спутниковая фиксация. То, что они снимают со спутников, никогда не дают, считая, что тем самым могут выдать свои источники, свои методы наблюдения», — сообщил политолог.

Эксперт считает, что Трамп осознанно не назвал имена тех, кто причастен к подрыву газопроводов, так как ему нужны некие козыри в дальнейших переговорах с Россией. Специалист объяснил это тем, что переговоры между Москвой и Вашингтоном довольно обширные и включают в себя множество тем, проблем и вопросов. Безусловно, тема Украины там есть, но речь идет в целом о взаимодействиях между Россией и США, уточнил собеседник агентства.

«В частности, всё-таки вот эта идея, что американцы могут взять на себя управление «Северными потоками», она существует. Вы знаете, я услышал от людей, специалистов по этим вопросам, что американцы хотели бы взять под своё управление «Северные потоки». Таким образом, мы на берегу продаем газ по 100 долларов, а они на том берегу европейцам — по 1000 долларов. И таким образом отбивают свои затраты. Возможно, вот это заявление Трампа связано как раз с этим»,— заявил Светов.

Раскрыть детали подрыва газопроводов Трамп может тогда, когда это будет ему выгодно, но скорее всего, это будет сделано в рамках переговоров с Россией. Такой подход может свидетельствовать об изменившемся отношении президента США к «Северным потокам», так как на своём первом сроке во главе государства Трамп выступал резко против строительства такого газопровода, сообщил эксперт.

«Есть же факт: он построен. Поэтому, раз построено, почему бы не попытаться использовать это? Вот он подходит именно так, чисто практически. Тогда он был против, но «Северный поток» построили. Он обвиняет в этом бывшего президента США Джо Байдена, что тот разрешил это сделать. А теперь раз газопровод есть, то почему бы не заработать на нем?» — отметил Светов.

Как передавало ИА Регнум, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков высказывал мнение, что Трамп на переговорах с Россией по Украине намерен использовать вопрос «Северных потоков» в качестве главного предмета торга. При этом эксперт уточнил, что запускать газопроводы Вашингтон не планирует.

В сентябре 2022 года обе нитки «Северного потока» и «Северного потока — 2» были подорваны. Инцидент произошёл в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. ФСБ России возбудила дело о международном терроризме в связи с диверсией на газопроводах.

Президент России Владимир Путин отмечал, что подобную диверсию невозможно было осуществить без поддержки на государственном уровне. Он подчеркнул, что подрыв был организован американскими спецслужбами.

Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев ранее заявил, что подорвать «Северные потоки» могло только подразделение специального назначения одной из стран, входящих в НАТО. Он отметил, что соответствующая техника имеется у американских и английских спецслужб.