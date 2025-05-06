Москва, 6 мая, 2025, 16:53 — ИА Регнум. Российская сторона направила послу США Линн Трейси приглашение на парад Победы в Москве. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Посол США в России Линн Трейси

«На официальном уровне будут ли представлены США на параде Победы, я не знаю, приглашение направлено и американскому послу. Будет ли она присутствовать на параде, это мы увидим 9 мая», — отметил он.

Ушаков также уточнил, что на мероприятии будут представлены несколько ветеранов войны из Соединенных Штатов.

Он перечислил 29 стран, которые будут представлены на параде на высшем уровне, среди которых Китай, Белоруссия, Казахстан, Бразилия и многие другие.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что участие в параде Победы в Москве 9 мая примут, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инаусиу Лула да Силва, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, президент Кубы Мигель Диас-Канель и главы всех стран СНГ, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Указ о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне президент России Владимир Путин подписал в июле 2023 года. Глава государства призвал не только ярко и торжественно провести праздничные мероприятия, но и наполнить их глубоким содержанием.