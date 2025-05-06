Москва, 6 мая, 2025, 16:48 — ИА Регнум. Аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде приостановил прием и отправку рейсов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

РИА Новости/Роман Владимиров Аэропорт Стригино

Он уточнил, что ограничения введены в 16:10 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ночью и утром 6 мая на фоне атаки украинских беспилотников на российские регионы Росавиация вводила временные ограничения на работу московских аэропортов Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский, а также аэропортов Калуги, Волгограда, Саратова, Самары, Иваново, Нижнего Новгорода, Ярославля, Казани и Нижнекамска. На запасные аэродромы, информировал Кореняко, ушли 38 самолетов. Из них 34 следовали в аэропорты московского региона, два — в Самару, по одному — в Ярославль и Казань.

Минобороны РФ информировало, что силы ПВО в период с с 21:00 до 04:00 мск 6 мая сбили 105 украинских беспилотников. Наиболее массированному налету подверглась Брянская область — там сбили 32 БПЛА. Еще 22 дрона сбили над Воронежской областью, 19 — над Московским регионом, 10 — над Пензенской областью, девять — над Калужской, шесть — над Белгородской областью. По два дрона нейтрализовали над Липецкой и Самарской областями, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской областями.