Страсбург, Франция, 6 мая, 2025, 16:45 — ИА Регнум. Еврокомиссия 6 мая с третьей попытки представила новый, второй с 2022 года план отказа от российского газа. Об этом на пресс-конференции в Страсбурге заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

Проект предполагает, что импорт российского трубопроводного газа и СПГ по действующим контрактам будет полностью запрещён до конца 2027 года, а заключение новых контрактов и спотовые закупки — до конца 2025 года.

«Мы запрещаем весь импорт российского газа по новым контрактам и спотовым контрактам, действующим до конца года. Мы вводим запрет на импорт российского трубопроводного газа и СПГ в рамках существующих долгосрочных контрактов до конца 2027 года», — сказал Йоргенсен.

В 2024 году страны Евросоюза заплатили России 23 млрд евро за энергоресурсы, отметил еврокомиссар по энергетике. Он также заявил, что Еврокомиссия потребует от стран ЕС до конца 2025 года представить планы полного прекращения закупок российской нефти, газа и ядерного топлива, но это предложение должно получить одобрение Совета Евросоюза.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее отмечал, что европейские страны рассчитывали развалить Россию, отказавшись покупать у нее газ, однако вследствие этого их решения именно в экономике стран Евросоюза начались необратимые негативные процессы.

В 2024 году глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал действия европейских политиков энергетическим самоубийством Евросоюза. Он отметил, что стоит ожидать продолжения процесса деиндустриализации в Европе и шоковых цен на газ. В феврале агентство Bloomberg сообщало, что цены на газ в ЕС достигли двухлетнего максимума.

Против прекращения закупок российского газа ранее выступали власти Венгрии и Словакии. Представители этих государств отмечали, что экономика и их стран, и ЕС в целом существенно пострадает в случае принятия такого решения. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 1 апреля заявил, что Будапешт и Братислава вывели на полную мощность соединяющий их трубопровод, чтобы нарастить поставки газа из России после прекращения его транзита через территорию Украины. В Еврокомиссии при этом отмечают, что решение о запрете на закупки российского газа может быть принято квалифицированным большинством голосов.

Обозреватель ИА Регнум Андрей Сизов ранее отмечал, что антироссийская политика Евросоюза в энергетической сфере в настоящее время является плодом сочетания бюрократической инерции и активности отдельных групп влияния, не имеющих за собой никакой содержательной позиции.