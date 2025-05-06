Берлин, 6 мая, 2025, 16:41 — ИА Регнум. Провал лидера альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца на выборах канцлера ФРГ спровоцировал обвал фондового рынка в стране. Об этом пишет местное издание Tagesschau со ссылкой на экспертов.

EPA/REHAN KHAN/TASS

«Это сигнал о том, что Германия больше не может даже избрать правительство. Экономика в любом случае стагнирует, и структурные реформы давно назрели», — приводятся в публикации слова экономиста Александра Крюгера.

Согласно данным торгов, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX в какой-то момент упал на 1,1%, однако к 16:30 скорректировался до 23.204 (–0,56%).

Как передавало ИА Регнум, 6 мая в бундестаге состоялось голосование, в результате которого Мерц не смог с первой попытки избраться на пост канцлера Германии. Как сообщила председатель парламента Юлия Клекнер, политик в первом туре не смог заручиться поддержкой абсолютного большинства. Во время голосования он набрал 310 голосов, а требовалось 316. После этого бундестаг принял решение не проводить в тот же день второй тур голосования по кандидатуре Мерца.

После провала Мерца на голосовании сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель призвала лидера альянса ХДС/ХСС немедленно уйти в отставку и назначить внеочередные парламентские выборы. Она добавила, что АдГ готова взять на себя ответственность и возглавить правительство. То, что Мерц стал первым кандидатом на пост канцлера ФРГ, потерпевшим неудачу в первом туре голосования, указывает на слабый фундамент, на котором стоит коалиция между ХДС/ХСС и СДПГ, добавила Вайдель.