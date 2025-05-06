Москва, 6 мая, 2025, 16:42 — ИА Регнум. Ветераны из ряда стран, включая США, приглашены на парад Победы в Москве, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Хотел бы отметить присутствие на параде ветеранов из ряда зарубежных стран. В частности, отмечу, что будут ветераны из Израиля и США», — сказал Ушаков.

Помощник отметил также, что приглашение на парад Победы направлено американскому послу в Москве Линн Трейси. Будет ли она на параде, станет ясно 9 мая, отметил он.

На парад на Красной площади, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, приглашены главы более 150 аккредитованных в России дипломатических представительств и представители оборонных ведомств из 34 стран, продолжил Ушаков.

Он перечислил государства, которые будут представлены на высшем уровне, их 29. Это Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Абхазия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Египет, Зимбабве, КНР, Конго, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Сербия, Словакия, Экваториальная Гвинея, Эфиопия и Южная Осетия.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что пример ветеранов Великой Отечественной войны служит точкой опоры для современного поколения. Он помогает воспитывать молодежь и консолидировать общество, заявил глава государства.