Москва, 6 мая, 2025, 16:35 — ИА Регнум. Международный пресс-центр для освещения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне открылся в Москве. В нем работает интерактивный стенд «Сбера» с банковскими услугами и искусственным интеллектом.

Пресс-служба Сбера «Сбер» предоставит технологии для освещения празднования 80-летия Победы

Гости пресс-центра на стенде могут оформить карту, обменять 16 видов валюты, снять или внести наличные по карте «Мир», приобрести монеты из драгоценных металлов, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, мерч и умные устройства Sber.

На сенсорном экране посетители смогут ознакомиться с возрождёнными шедеврами живописи: нейросеть «Сбера» Kandinsky помогла восстановить образы живописных полотен Репина, Коровина, Малевича, Кандинского, Родченко и других мастеров, утраченных во время Великой Отечественной войны. Также гости смогут создать картину и видео в разных стилях по текстовому описанию. Для этого им надо будет рассказать свою идею нейросети Kandinsky — и она нарисует изображение или смонтирует ролик.

Пресс-служба Сбера «Сбер» предоставит технологии для освещения празднования 80-летия Победы

Кроме того, на стенде «Сбера» посетители пресс-центра узнают про возможности нейросетевой модели GigaChat 2.0. Она стала лучше понимать контекст и умеет отвечает на сложные вопросы по математике, истории, медицине или юриспруденции. Улучшенная нейросеть также способна «слышать» аудиофайлы и голосовые сообщения, изображения, видео и документы. Ещё модель отлично редактирует тексты, пишет музыку и создаёт картинки.

На интерактивной ТВ-панели будет транслироваться интерактивный ролик с обучающими примерами.

Пресс-служба Сбера «Сбер» предоставит технологии для освещения празднования 80-летия Победы

Международный пресс-центр (МПЦ) — ключевая площадка для освещения юбилейных торжеств, посвященных 80-й годовщине великой Победы. МПЦ занимает все уровни центрального выставочного зала «Манеж» и готов принять единомоментно свыше 2,5 тыс. аккредитованных российских и зарубежных журналистов, а также обеспечивающего персонала.