Бразилиа, 6 мая, 2025, 16:27 — ИА Регнум. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался посетить украинскую столицу перед поездкой в Москву по случаю празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает бразильская газета Metrоpoles, ссылаясь на источники.

Fotoarena via ZUMA Press/TASS Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

«Он [президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва] проигнорировал приглашение посетить Киев», — цитирует издание своего собеседника.

Ранее газета писала о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский на протяжении полутора лет направлял письма Луле да Силве с просьбами о встрече, но не получил ответа из Бразилиа.

Как передавало ИА Регнум, Лула да Силва 29 марта подтвердил, что намерен приехать в Москву на День Победы 9 мая. По его словам, он собирается обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию на Украине.

Вместе с ним на празднование юбилея Победы в 2025 году ожидается приезд свыше 20 глав государств и правительств. Они будут участвовать в торжественных мероприятиях вместе с Путиным.

5 мая президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подтвердил, что прибудет в Москву по приглашению Путина для участия в праздновании. Ранее 28 апреля о планах приехать заявил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. До этого о намерении принять участие в торжествах сообщили премьер-министр Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, глава Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Кроме того, на празднества прибудут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам, президент Абхазии Бадра Гунба и президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Москву 6 мая.