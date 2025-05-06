Москва, 6 мая, 2025, 16:12 — ИА Регнум. На параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. Об этом 6 мая сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Alexander Zemlianichenko/AP/TASS

«У нас приглашены многочисленные иностранные гости. И мы ожидаем, что на параде Победы будут присутствовать 29 лидеров из тех стран, которые мы пригласили», — сказал помощник президента.

В параде примут участие военные расчёты из 13 стран, в том числе Белоруссии и КНДР, отметил Ушаков. Он также сообщил, что ожидается участие в параде представителей министерств обороны 34 стран мира.

Кроме того, Ушаков проинформировал, что утром 9 мая президент Владимир Путин встретит глав иностранных делегаций, и они вместе отправятся на Красную площадь. Парад Победы начнётся в 10:00 мск.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что участие в параде Победы в Москве 9 мая примут, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инаусиу Лула да Силва, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, президент Кубы Мигель Диас-Канель, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Указ о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Путин подписал в июле 2023 года. Глава государства призвал не только ярко и торжественно провести праздничные мероприятия, но и наполнить их глубоким содержанием.