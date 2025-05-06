Москва, 6 мая, 2025, 16:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 9 мая встретит глав иностранных делегаций, чтобы вместе с ними отправиться на Красную площадь. Об этом сообщил на брифинге помощник главы государства Юрий Ушаков.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

«9 мая — главный день наших торжеств. Он начинается церемонией встречи нашим президентом глав иностранных делегаций», — сказал Ушаков.

После этого, добавил помощник, все идут на Красную площадь и занимают места на трибунах. Военный парад начнется по традиции в 10:00.

Примерно в 11:15 лидеры стран примут участие в возложении венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и сфотографируются. В 12 часов начнется официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей, уточнил он.

После приема Путин проведет серию двусторонних встреч с приглашенными лидерами. В частности, на 9 мая запланированы переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и с президентом Сербии Александром Вучичем. Кроме того, российский лидер встретится с президентом Египта Абдул-Фаттах Халилом ас-Сиси, а вечером — с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, продолжил Ушаков.

Он перечислил 29 государств, руководителей которых Москва ожидает на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.

Как сообщало ИА Регнум, в Москву для участия в торжествах уже прибыл президент Кубы Мигель Диас-Канель. Накануне кубинский лидер прилетел в Санкт-Петербург, где его тепло встретил губернатор Александр Беглов. Ранее Диас-Канель назвал честью присутствие Кубы на Красной площади 9 мая.