Вашингтон, 6 мая, 2025, 16:24 — ИА Регнум. Глава Пентагона Пит Хегсет через неделю после начала второго срока президентства в США Дональда Трампа приостановил поставки американского оружия киевскому режиму, не уведомив об этом американского лидера. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

Global Look Press/Daniel Torok/Keystone Press Agency Дональд Трамп и Пит Хегсет (на заднем плане)

«Были отменены 11 рейсов, груженных артиллерийскими снарядами и другим оружием и направлявшихся на Украину», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что о приказе Хегсета, который был в устной форме отдан Транспортному командованию США (TRANSCOM), также не знали и другие высокопоставленные должностные лица национальной безопасности США. Агентство утверждает, что это застало врасплох не только Украину, но и сам Белый дом.

По информации трех источников агентства, рейсы были прерваны вскоре после встречи в Овальном кабинете 30 января, где обсуждалось положение дел с Украиной при участии главы министерства обороны США и других высокопоставленных американских чиновников. В ходе встречи рассматривалась возможность остановки помощи Украине, никаких официальных указаний от Трампа о таких мерах не поступало.

Информация об остановке поставок вооружения появилась 2 февраля, об этом говорили в Киеве и в странах Европы. Транспортное командование США сообщило, что к 5 февраля рейсы были возобновлены.

Как передавало ИА Регнум, в начале февраля Соединенные Штаты Америки возобновили поставки оружия и военной техники Украине после приостановки. По информации источников Reuters, администрация президента США первоначально рассматривала возможность полного прекращения любой помощи Киеву. Один из собеседников заявил о наличии разногласий внутри администрации Белого дома относительно объёмов военной помощи Киеву из американских запасов.

4 марта США приостановили всю военную помощь Украине. По данным Bloomberg, в рамках указа Трампа также была приостановлена передача Киеву оружия, находящегося в пути на самолётах и ​​кораблях или ожидающего в транзитных пунктах в Польше. Это произошло после того, как 28 февраля в Белом доме прошла встреча американского лидера с главой киевского режима Владимиром Зеленским, которая закончилась скандалом.

Американский президент 27 апреля заявил, что Зеленский на встрече в Ватикане просил у него оружие для украинских войск. При этом он отметил, что глава киевского режима уже больше трех лет высказывает такого рода просьбы.

1 мая украинское издание Kyiv Post сообщило, что администрация президента США одобрила передачу киевскому режиму вооружений на сумму $50 млн путем прямых коммерческих продаж. Утверждается, что этим решением Вашингтон «частично отменяет» паузу в передаче военной помощи Киеву. При этом какое именно оружие американская сторона передает Украине, не уточнялось.