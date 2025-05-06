Трамп не знал о приказе Хегсета прекратить поддержку Киева, пишут СМИ
Reuters: глава Пентагона приостановил поставку оружия Киеву, не уведомив Трампа
Вашингтон, 6 мая, 2025, 16:24 — ИА Регнум. Глава Пентагона Пит Хегсет через неделю после начала второго срока президентства в США Дональда Трампа приостановил поставки американского оружия киевскому режиму, не уведомив об этом американского лидера. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.
«Были отменены 11 рейсов, груженных артиллерийскими снарядами и другим оружием и направлявшихся на Украину», ― говорится в сообщении.
Отмечается, что о приказе Хегсета, который был в устной форме отдан Транспортному командованию США (TRANSCOM), также не знали и другие высокопоставленные должностные лица национальной безопасности США. Агентство утверждает, что это застало врасплох не только Украину, но и сам Белый дом.
По информации трех источников агентства, рейсы были прерваны вскоре после встречи в Овальном кабинете 30 января, где обсуждалось положение дел с Украиной при участии главы министерства обороны США и других высокопоставленных американских чиновников. В ходе встречи рассматривалась возможность остановки помощи Украине, никаких официальных указаний от Трампа о таких мерах не поступало.
Информация об остановке поставок вооружения появилась 2 февраля, об этом говорили в Киеве и в странах Европы. Транспортное командование США сообщило, что к 5 февраля рейсы были возобновлены.
Как передавало ИА Регнум, в начале февраля Соединенные Штаты Америки возобновили поставки оружия и военной техники Украине после приостановки. По информации источников Reuters, администрация президента США первоначально рассматривала возможность полного прекращения любой помощи Киеву. Один из собеседников заявил о наличии разногласий внутри администрации Белого дома относительно объёмов военной помощи Киеву из американских запасов.
4 марта США приостановили всю военную помощь Украине. По данным Bloomberg, в рамках указа Трампа также была приостановлена передача Киеву оружия, находящегося в пути на самолётах и кораблях или ожидающего в транзитных пунктах в Польше. Это произошло после того, как 28 февраля в Белом доме прошла встреча американского лидера с главой киевского режима Владимиром Зеленским, которая закончилась скандалом.
Американский президент 27 апреля заявил, что Зеленский на встрече в Ватикане просил у него оружие для украинских войск. При этом он отметил, что глава киевского режима уже больше трех лет высказывает такого рода просьбы.
1 мая украинское издание Kyiv Post сообщило, что администрация президента США одобрила передачу киевскому режиму вооружений на сумму $50 млн путем прямых коммерческих продаж. Утверждается, что этим решением Вашингтон «частично отменяет» паузу в передаче военной помощи Киеву. При этом какое именно оружие американская сторона передает Украине, не уточнялось.