Москва, 6 мая, 2025, 16:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетит Китай с визитом в конце августа — начале сентября. Об этом 6 мая сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«Совместное участие лидеров двух стран в юбилейных праздничных мероприятиях, приуроченных к 9 Мая, а также победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны [3 сентября], уже становится доброй традицией. Так было и 10 лет назад, в 2015 году, так будет и в этом году», — рассказал помощник президента.

Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению Путина посетит Россию с официальным визитом с 7 по 10 мая. Он будет присутствовать в том числе на параде Победы.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД России Сергей Лавров ранее сообщал, что Путин приурочит свой визит в Китай к торжественным мероприятиям в честь 80-летия победы над милитаристской Японией и завершения Второй мировой войны, которые пройдут в Пекине 3 сентября.

Ранее Путин и Си Цзиньпин провели двустороннюю встречу на полях саммита БРИКС в Казани в октябре 2024 года. Лидеры обсудили в том числе ситуацию на Украине и международную обстановку. Также Путин и Си Цзиньпин в 2024–2025 годах провели ряд телефонных разговоров.

Президент РФ ранее отмечал, что нынешние отношения России и Китая носят стратегический характер и укрепляют стабильность в мире в условиях турбулентности. Это происходит в том числе в силу совпадения национальных интересов двух стран, указывал Путин.