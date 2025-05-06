Лондон, 6 мая, 2025, 15:57 — ИА Регнум. Видеокадры с украинскими военными, промаршировавшими по конскому навозу на параде в Лондоне, распространились по Сети. Ранее этот момент попал в трансляцию, которую вели британские СМИ, в том числе The London Standard.

Кадр из видео

В параде участвовали 11 военных ВСУ, которые находятся в Великобритании в рамках программы обучения. Группа несла украинский флаг и невпопад шагала по навозу, оставленному лошадьми из кавалерийского расчета. До украинцев по нему прошли британские военные.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3963400" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Ролик, в частности, разместил и с иронией прокомментировал Telegram-канал RT News. Авторы напомнили о помощи, обещанной главе киевского режима Владимиру Зеленскому союзниками в Европе.

«Это была та «поддержка», которую обещали Зеленскому?» — говорится в сообщении.

Военкор Александр Коц назвал кадры с парада символичными. По его словам, британские власти показали, как относятся к ВСУ.

«Символичная картинка. Она, конечно, не отражает боеготовность украинской армии. Но демонстрирует отношение к ней со стороны короны», — написал Коц в Telegram-канале.

Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя фрагмент парада в соцсети X, назвал увиденное печальным зрелищем. По его словам, «несчастных украинцев» унизили тем, что заставили идти по навозу.

Как сообщало ИА Регнум, парад в Лондоне прошел 5 мая в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне. На трибуне перед Букингемским дворцом его принимали король Великобритании Карл III и королева Камилла, а также принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон с тремя детьми.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал кощунством приглашение военных ВСУ на британский парад в честь победы над нацистами. Это кощунственно по отношению к гражданам Великобритании, которые погибли, сражаясь во Второй мировой войне, отметил представитель Кремля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ей жаль простых британцев. Она выразила мнение, что англосаксонские элиты поразили сами себя — в святой день Победы пустили на главную площадь Лондона неонацистов. Дипломат задалась вопросом, что может быть позорнее и унизительное, чем это.