Дамаск, 6 мая, 2025, 16:18 — ИА Регнум. В Сети распространилось видео, на котором президент Сирии Ахмед аш-Шараа и министр иностранных дел республики Асад аш-Шибани играют в баскетбол на спортивной площадке в Дамаске.

кадр из видео

На кадрах видно, как политики забрасывают трехочковые в корзину и демонстрируют дриблинг. При этом они находятся на спортивной площадке в официальных костюмах. Кроме них на площадке нет ни охраны, ни публики, ни других игроков.

«Два чиновника демонстрируют дриблинг, обмениваются передачами и совершают броски в корзину, а президент аш-Шараа делает чистый трехочковый бросок, демонстрируя незаурядные спортивные навыки», — прокомментировало данное видео Israel Hayom.

В издании уточнили, что это видео быстро распространилось в социальных сетях по всему арабскому миру. При этом одни пользователи удивились точности бросков президента, а другие задались вопросом, не является ли все это продуманной пиар-акцией, направленной на улучшение его имиджа.

Как передавало ИА Регнум, Ахмед аш-Шараа пришел к власти в Сирии в декабре 2024 года, сменив на посту президента республики Башара Асада. Вскоре после смены режима в Сирии туда с визитом направились европейцы, в частности глава МИД Германии Анналена Бербок, преследовавшая цель настроить новое руководство против России.

Однако в ходе ее визита в республику новые лидеры Сирии отказались пожать ей руку. В Сети появились кадры, на которых видно, как глава немецкого МИД протягивает руку для пожатия, однако оба представителя сирийской администрации прикладывают ладони к груди. Кроме того, лицо Бербок замазали на фото, опубликованном новыми властями Сирии по итогам переговоров в Дамаске.

В марте аш-Шараа во второй раз не пожал руку Бербок. Новый президент Сирии также не пожал руку и прилетевшему вместе с ней депутату бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Армину Лашету.