Москва, 6 мая, 2025, 15:52 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ 6 мая показало кадры возвращения российских бойцов из украинского плена.

Кадр из видео

На кадрах видно, как российские военнослужащие после проведения обмена садятся в автобусы. Видео завершается аплодисментами бойцов.

Ранее в этот же день российское военное ведомство сообщило, что при посредничестве ОАЭ был проведён обмен пленными с Украиной в формате 205 на 205.

Вернувшиеся из плена военнослужащие находятся в Белоруссии. Им оказывается вся необходимая помощь. Бойцы смогли связаться со своими родными. Позднее их доставят в военные госпитали Минобороны для лечения и реабилитации.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3963398" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной в формате 205 на 205

Как передавало ИА Регнум, ранее обмены пленными между Москвой и Киевом были проведены 19 марта и 19 апреля. В марте стороны передали по 175 пленных, в апреле — по 246.

2 мая глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что Россия и Украина собирались произвести обмен пленными и телами погибших, но он был сорван главой киевского режима Владимиром Зеленским.

В декабре 2024 года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список с именами 630 украинских военнопленных, которых киевский режим не хочет забирать. Омбудсмен отметила, что Украина затягивает обмен пленными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона продолжает прилагать усилия и вести работу по возвращению пленных бойцов с территории Украины.