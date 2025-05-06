Берлин, 6 мая, 2025, 15:37 — ИА Регнум. Бундестаг 6 мая возобновит работу после неудачного для лидера альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца первого тура голосования на пост канцлера ФРГ. Об этом сообщила газета Die Welt.

HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

Уточняется, что второй тур голосования по кандидатуре Мерца состоится в парламенте в 15:15 по местному времени (16:15 мск).

Глава Социал-демократической партии (СДПГ) Ларс Клингбайль ожидает, что Мерц сможет заручиться поддержкой большинства.

«Я ожидаю, что теперь, во втором туре голосования будет необходимое большинство и Мерц станет федеральным канцлером. Второй тур голосования должен состояться в 15:15», ― уточнил политик.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая лидер альянса ХДС/ХСС не смог с первой попытки избраться на пост канцлера Германии. Он набрал 310 голосов при необходимых 316. После этого бундестаг принял решение не проводить в тот же день второй тур голосования по кандидатуре Мерца. Предполагалось, что после консультаций парламентских групп второй тур голосования проведут 7 мая.

По действующим нормам второй тур должен состояться в течение 14 дней. Мерц или иной кандидат должен быть поддержан абсолютным большинством депутатов.

После провала Мерца на голосовании сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель призвала лидера альянса ХДС/ХСС немедленно уйти в отставку и назначить внеочередные парламентские выборы. Она добавила, что АдГ готова взять на себя ответственность и возглавить правительство.

То, что Мерц стал первым кандидатом на пост канцлера ФРГ, потерпевшим неудачу в первом туре голосования, указывает на слабый фундамент, на котором стоит коалиция между ХДС/ХСС и СДПГ, добавила Вайдель.

23 февраля состоялись досрочные выборы в бундестаг. Они были назначены в связи с распадом правящей коалиции. Первое место на выборах занял блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Партия «Альтернатива для Германии» заняла второе место, получив 20,8% голосов, а на третьем месте с 16,4% голосов оказалась Социал-демократическая партия, в которой состоит бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В апреле Мерц заявил, что Германия при новом правительстве «не громко, но надежно, не высокомерно, а в партнерском духе» снова возьмет на себя ответственность за ситуацию в Европе и в мире. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила кандидата на пост канцлера уточнить, какую именно историческую эпоху он хочет повторить.