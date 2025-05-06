Москва, 6 мая, 2025, 15:40 — ИА Регнум. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в РФ и Республике Беларусь Жозе Антонио Морато Тавареш посетил научно-практический центр «ФосАгро» в Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева и ознакомился с проектами компании в области аграрного образования.

Группа «ФосАгро»

Иностранная делегация осмотрела современное пространство научно-образовательного центра, который является ядром постоянно расширяющейся сети образовательных центров «ФосАгро». Здесь размещены лекторий, фито-класс, библиотека и зона для проведения практических занятий. На сегодняшний день такие центры открыты в 21 аграрном университете России.

Первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков рассказал о деятельности компании и представил международные гуманитарные проекты, которые компания реализует совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединённых Наций (ФАО), ЮНЕСКО и Международным союзом теоретической и прикладной химии (ИЮПАК). Они направлены на поддержку проектов в области «зеленой химии», изучение почв, сохранение и восстановление их плодородия.

«Индонезия занимает особое место в наших международных гуманитарных инициативах. В партнерстве с ФАО мы развиваем сеть почвенных лабораторий в Юго-Восточной Азии (SEALNET), которая уже насчитывает 45 лабораторий, осуществляющих мониторинг состояния почвы в Индонезии. Кроме того, по меньшей мере 50 молодых исследователей из вашей страны получили стипендии в рамках Летних школ по зеленой химии, которые мы организуем в сотрудничестве с ИЮПАК», — отметил Сиродж Лоиков.

Ученые из Индонезии также принимают участие и в проекте «Зеленая химия для жизни». Инициатива нацелена на поддержку молодых исследователей, работающих в направлении «зеленой химии», охраны окружающей среды, повышения эффективности использования природных ресурсов.

Делегация посольства Индонезии ознакомилась с образовательной онлайн-платформой «ФосАгро» Pro Agro Lectorium. На сегодняшний день она включает в себя более 420 оцифрованных видеолекций по агрономии и агрохимии, растениеводству и животноводству, инновациям и цифровизации в сельском хозяйстве, экономике и ответственному земледелию.

Жозе Антонио Морато Тавареш отметил, что в Индонезии большое внимание уделяется развитию сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности, а одной из ключевых составляющих этого процесса могут стать экологичные минеральные удобрения компании «ФосАгро».

«Я убеждён, что продвижение знаний и технологий, наработанных компанией «ФосАгро», в области передового сельского хозяйства, а также реализация совместных образовательных программ для фермеров, студентов, преподавателей вузов в моей стране будет способствовать повышению эффективности сельского хозяйства и укреплению связей между Индонезией и Россией», — отметил он.