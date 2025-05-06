Москва, 6 мая, 2025, 15:30 — ИА Регнум. Перемирие на Украине вступит в силу в ночь с 7 на 8 мая. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Река/ТАСС

«В полночь с 7 на 8 мая начнет действовать 72-часовое перемирие по случаю 80-летия Великой Победы, объявленное президентом России Владимиром Путиным 27 апреля», — сказала Захарова журналистам в ходе ежедневного брифинга.

Она напомнила, что 3 мая глава киевского режима Владимир Зеленский публично отказался поддержать эту инициативу, пытаясь утверждать, будто предложение перемирия несерьезно.

«Напомним, что, в отличие от России, ВСУ даже не думали прекращать огонь на Пасху, нарушив режим прекращения огня около пяти тысяч раз», — подчеркнула дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ будут соблюдать майское перемирие, объявленное по инициативе президента Владимира Путина, но дадут немедленный адекватный ответ, если Киев продолжит попытки нанесения ударов.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля Путин, руководствуясь гуманитарными соображениями, объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Песков пояснил, что Россия предложила перемирие для проверки готовности киевского режима к поиску путей устойчивого мира. Реакция Киева на инициативу, добавил он, послужит своего рода тестом, так как Москва ожидает не двусмысленных заявлений, а окончательных действий по деэскалации.

Зеленский 3 мая отверг предложение Москвы о перемирии и даже выступил с угрозами атаковать парад Победы 9 мая в Москве.

В свою очередь Захарова назвала подобные заявления главы киевского режима классической угрозой со стороны террориста международного масштаба. Она подчеркнула, что слова Зеленского в очередной раз продемонстрировали неонацистскую сущность киевского режима.