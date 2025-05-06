Москва, 6 мая, 2025, 15:34 — ИА Регнум. В кинопарке «Москино» с 8 по 11 мая пройдут последние показы иммерсивного шоу «Победа! Знамя над Рейхстагом!» режиссера Игоря Угольникова.

mos.ru В кинопарке «Москино» представили иммерсивное шоу о штурме Рейхстага

Для этой масштабной постановки на специально подготовленной площадке построили копию Рейхстага, каким он был в первый день штурма. Особое внимание уделили не только архитектурным элементам — массивным колоннам, поврежденному куполу и сохранившимся барельефам, — но и реалистичным следам от танковых обстрелов. Дополнением к масштабной декорации стали два больших современных экрана, интегрированных в общую композицию. На них показывали специально созданный короткометражный фильм, органично вплетенный в сюжетную линию кинотеатрального представления. В течение всего времени происходили реконструкции сражений, в том числе танковых, постоянно были слышны выстрелы, которые позволили полностью погрузиться в повествование. Перед зданием оборудовали трибуны, рассчитанные на 500 человек и защищенные от непогоды специальным навесом.

«В декабре мы попробовали такой формат, показав горожанам и туристам представление «Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа». Это был первый шаг. К сентябрю хотелось бы закончить не только фасад Рейхстага, но и всё здание, чтобы мы могли доснять картину «Знамя Победы». Возведенное нами сооружение на треть меньше реального, но, когда мы закончим, такого нигде в мире больше не будет», — рассказал Игорь Угольников.

Зрители стали свидетелями ключевых событий завершающего этапа Великой Отечественной войны. В основе иммерсивного шоу — исторически достоверное воссоздание штурма Рейхстага и момента установки Знамени Победы. Гости увидели профессиональную игру заслуженного артиста России Сергея Маховикова, а также Алексея Колгана, Ивана Замотаева, Сергея Селина, Алексея Кравченко и Виктора Добронравова и других актеров. В шоу приняли также участие артисты «Москонцерта», профессиональные каскадеры и военная техника. Кроме того, в представлении используют компьютерную графику.

«Декорацию мы начали строить осенью прошлого года, и уже сейчас можно увидеть здание Рейхстага, которое будет дальше использоваться в съемках фильмов. Кинопарк «Москино» создан для реализации масштабных проектов, и, конечно, у нас есть натурные площадки, которые специально были возведены для картин, посвященных Великой Отечественной войне. Одни из первых — «Москва 1940-х годов» и «Уездный город». Совсем недавно появилась декорация для проекта «В списках не значился», который выходит на широкий экран. В эти длинные майские выходные мы с большой радостью приглашаем всех посетить кинопарк и отпраздновать 80-летие Великой Победы», — рассказал генеральный директор кинопарка «Москино» Кирилл Косенко.

Кинотеатральные представления проходят до 11 мая.