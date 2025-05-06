Берлин, 6 мая, 2025, 15:21 — ИА Регнум. Лидер альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц после провала в первом туре голосования на пост канцлера Германии должен уйти в отставку. С таким призывом 6 мая выступила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель.

Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Мерц должен немедленно уйти и открыть путь к новым выборам в нашей стране», — указала политик.

Она добавила, что АдГ готова взять на себя ответственность и возглавить правительство. Вайдель отметила, что Мерц стал первым кандидатом на пост канцлера ФРГ, потерпевшим неудачу в первом туре голосования.

«Это свидетельствует о том, на каком слабом фундаменте строится небольшая коалиция между ХДС/ХСС и СДПГ, за которую проголосовали избиратели», — написала Вайдель на своей странице в соцсети X.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля состоялись досрочные выборы в бундестаг. Они были назначены в связи с распадом правящей коалиции. Первое место на выборах занял блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Партия «Альтернатива для Германии» заняла второе место, получив 20,8% голосов, а на третьем месте с 16,4% голосов оказалась Социал-демократическая партия, в которой состоит бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В апреле Мерц заявил, что Германия при новом правительстве «не громко, но надежно, не высокомерно, а в партнерском духе» снова возьмет на себя ответственность за ситуацию в Европе и в мире. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила кандидата на пост канцлера уточнить, какую именно историческую эпоху он хочет повторить.

6 мая лидер альянса ХДС/ХСС не смог с первой попытки избраться на пост канцлера Германии. Он набрал 310 голосов при необходимых 316. После этого бундестаг принял решение не проводить в тот же день второй тур голосования по кандидатуре Мерца. Информированный источник во фракции блока ХДС/ХСС заявил, что, если парламентские группы согласятся, второй тур голосования может состояться 7 мая.

По действующим нормам второй тур должен состояться в течение 14 дней. Мерц или иной кандидат должен быть поддержан абсолютным большинством депутатов.