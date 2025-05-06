Москва, 6 мая, 2025, 15:33 — ИА Регнум. Европейский союз проводит ремилитаризацию и готовится к войне с Россией, как делал это некогда Третий рейх, заявила 6 мая на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Global Look Press

«Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом», — отметила Захарова.

В ЕС явно не выучили уроки истории, добавила она.

Как передавало ИА Регнум, ранее о намерении увеличить военные расходы в связи с якобы существующей опасностью со стороны России заявили руководители целого ряда стран ЕС, включая Польшу, Германию и Францию, а также представители Еврокомиссии. Также представители нескольких стран ЕС обсуждали возможность отправки «миротворцев» в зону украинского конфликта.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее отмечал, что постоянная военная поддержка Украины и её прием в Евросоюз приведут к банкротству европейских государств. Орбан призывал европейских политиков прекратить военный психоз.

Президент Владимир Путин в июне 2024 года назвал абсурдными заявления о том, что Россия якобы планирует нападение на Европу. Он подчеркнул, что антироссийская истерия на Западе раздувается для оправдания роста военных расходов и развязывания гонки вооружений.

В марте глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что мировая история «уже проходила» желание европейских стран сдержать Россию и нанести ей поражение. Он напомнил, что те же цели были у Наполеона и Гитлера.