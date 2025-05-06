Нью-Дели, 6 мая, 2025, 15:12 — ИА Регнум. Гражданина Украины обвинили в убийстве по меньшей мере 12 обезьян возле священного маршрута Говинд Кунд в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Об этом сообщило издание The Times of India.

ИА Регнум

Отмечается, что 5 мая в деревне Аньюр округа Матхура нашли 12 мертвых и трех или четырех раненых обезьян. Ветеринары, которые оказали помощь пострадавшим животным, нашли в их телах шарики, похожие на пули для пневматического оружия. Трупы отправили на вскрытие.

По словам местных жителей, обезьян застрелил из пневматического пистолета украинец, проживающий в ашраме Радха Мадан Мохан Дас. Полицейские задержали его и еще одного мужчину.

Им предъявили обвинения по статьям уголовного кодекса об умышленном причинении тяжких телесных повреждений и запугивании, а также по статье закона о противодействии жестокому обращению с животными. Указано, что украинец приехал в округ Матхура в июле прошлого года по визе, действующей до июля 2025 года.

«Дальнейшие действия будут зависеть от результатов вскрытия», — сообщили изданию в окружной прокуратуре.

Местные жители утверждают, что за последний месяц в этом районе погибли около 60 обезьян. Люди думали, что животные умирали по естественным причинам, но теперь считают, что их также могли убить, говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, столкновения людей с обезьянами могут закончиться трагически не только для животных. Так, ранее в индийском штате Уттар-Прадеш стая обезьян забросала кирпичами 72-летнего мужчину, собиравшего хворост. Он получил множество ударов по голове и груди и скончался в больнице. Кирпичи обезьяны взяли из развалин здания неподалеку. Местные жители не раз жаловались на агрессивных животных, но обезьяны в том районе находятся под охраной.