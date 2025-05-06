Москва, 6 мая, 2025, 15:02 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы. Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Майшев/POOL/ТАСС Президент Кубы Мигель Диас-Канель

Ранее, 5 мая, Диас-Канель прилетел в Санкт-Петербург. Там кубинского лидера тепло встретил глава региона Александр Беглов. В честь его прибытия были исполнены гимны России и Республики Кубы.

В дальнейшем в ходе встречи с Бегловым Диас-Канель заявил, что прорабатывается вопрос запуска между Санкт-Петербургом и Гаваной прямого авиасообщения.

Чуть ранее Диас-Канель в соцсети X писал, что отправляется в Россию. Он назвал честью присутствие Кубы на Красной площади 9 мая.

Как передавало ИА Регнум, ранее Кремль заявил, что на парад Победы собираются приехать более 20 глав государств и правительств. Они будут участвовать в торжественных мероприятиях вместе с президентом России.

28 апреля о планах приехать заявил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. До этого о намерении принять участие в торжествах сообщили премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Лула да Силва и председатель КНР Си Цзиньпин.

При этом на мероприятии не смогут присутствовать президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Индии Нарендра Моди.