Москва, 6 мая, 2025, 15:01 — ИА Регнум. Коммунальную технику Москвы украсили ко Дню Победы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

mos.ru Коммунальную технику в Москве украсили ко Дню Победы

«В этом году традиционно украсили к празднику Великой Победы коммунальную технику, которая круглосуточно работает на улицах города. В общей сложности — более 19 тыс. единиц», — отметил Петр Бирюков.

Специалисты Комплекса городского хозяйства разместили на коммунальной технике тематические праздничные наклейки. 80 поливомоечных машин украсили декоративными световыми элементами с надписью «С Днем Победы!» и пятиконечной красной звездой с изображением монумента «Родина-мать зовет!» и надписью «80 Победа!».

mos.ru Коммунальную технику в Москве украсили ко Дню Победы

Украшенную технику можно увидеть на улицах Моховой, Воздвиженке, Тверской, Народного Ополчения, Нижние Мневники, Лобачевского и Косыгина, Ленинградском, Аминьевском, Волоколамском и Ярославском шоссе, проспектах Мира и Вернадского, на МКАД и других магистралях.

«Украсили Москву в честь праздника декоративными элементами и праздничными плакатами, на въездах в город установили тематические декоративные конструкции «Город-герой Москва», у станций метро, на вокзалах, набережных и вылетных магистралях — флаговые композиции. Традиционно украсили флагами столичные мосты», — рассказал Петр Бирюков. Заместитель мэра столицы сообщил, что одно из самых масштабных украшений появилось на Лубянской площади — целый ансамбль из флагов и 11-метровая «Звезда Победы». Такие же конструкции установили у главного входа в парк Горького и на площади Дорогомиловской Заставы.