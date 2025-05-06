Москва, 6 мая, 2025, 15:02 — ИА Регнум. В регионах России от Калининграда до Дальнего Востока в рамках акции «Храним огонь Победы» одновременно зажгли Вечный огонь на 80 мемориалах Победы.

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Центральной площадкой торжественной церемонии стал мемориал «Журавли» в Невском районе Санкт-Петербурга, на месте которого ранее находилось Невское кладбище. Здесь во времена блокады в братских могилах было захоронено около 50 тыс. местных жителей.

В церемонии приняли участие министр энергетики РФ Сергей Цивилев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместители председателя правления «Газпрома» Сергей Хомяков и Виталий Маркелов и многие другие.

«Мы помним, сколько смертей принесла война. Мы помним, какой дорогой ценой, какими колоссальными усилиями оплачена победа. И поэтому мы передаем будущим поколениям свидетельство мужества наших предков. Мы зажигаем Вечные огни. С каждым годом этих огней становится больше. И вот сегодня, в канун 80-летия Великой Победы, загорится еще 80 Вечных огней. Наш святой долг — поддерживать огонь Победы в веках. Мы должны воспитывать в наших детях, внуках, правнуках любовь и самоотверженность по отношению к Родине», — отметил в ходе мероприятия Хомяков.

Всего в рамках акции «Храним огонь Победы» к сетевому газу было подключено более 130 мемориалов по всей стране.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля президент России Владимир Путин в приветствии к участникам III Международного антифашистского конгресса напомнил, что в 2025 году отмечается 80-летие Победы Советского Союза над нацистской Германий в Великой Отечественной войне. Этот праздник объединяет миллионы людей во всем мире, так как дорог всем хранящим священную память о бессмертном подвиге поколения победителей, об истинных и подлинных героях, которые сокрушили нацизм, защитили своё Отечество и спасли народы Европы от порабощения.