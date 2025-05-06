Москва, 6 мая, 2025, 14:51 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ 6 мая сообщило о проведённом в формате 205 на 205 обмене пленными с Украиной. Обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.

Министерство обороны России. Кадр из видео

«6 мая в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ», — сказано в сообщении.

Вернувшиеся из плена военнослужащие в настоящее время находятся в Белоруссии. Им оказывается вся необходимая помощь, также бойцы смогли связаться со своими родными.

«Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — добавили в военном ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3963385" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной в формате 205 на 205

Как сообщало ИА Регнум, в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации на Украине в период с 1 июня по 31 августа 2024 года отмечалось, что в украинском плену пытали более половины из 205 опрошенных российских военных. Чаще всего пленных жестоко избивали, в том числе по коленям и суставам, применяли к ним электрический ток, угрожали смертью или насилием.

2 мая глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что Россия и Украина собирались произвести обмен военнопленными, но он был сорван главой киевского режима Владимиром Зеленским. Рогов добавил, что киевский режим отказался забрать тела 780 погибших бойцов ВСУ, подготовленные к передаче на белорусской границе и находящиеся в рефрижераторах.

Ранее Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными 19 апреля. Стороны передали по 246 бойцов. Помимо этого российская сторона в качестве жеста доброй воли передала Киеву 31 раненого украинского бойца в обмен на 15 раненых российских военных.

19 марта Москва и Киев произвели обмен пленными в формате 175 на 175. Российские военнослужащие вернулись на Родину через Белоруссию. Обмен был организован при посредничестве ОАЭ. Президент Владимир Путин в мае в ходе телефонного разговора с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном высоко оценил содействие Абу-Даби в обмене пленными между РФ и Украиной.