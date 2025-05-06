Уфа, 6 мая, 2025, 14:55 — ИА Регнум. В Уфе состоялось открытие фотовыставки «Башкирская нефть Победы». Организатором события выступила компания «Башнефть» (входит в «Роснефть»). Компания также заложила памятную Аллею башкирских нефтяников.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

В торжественном мероприятии приняли участие представители правительства Башкирии, работники компании и школьники «Движения первых».

Фотовыставка и памятная аллея расположились в сквере у мемориального комплекса «Уфа — город трудовой доблести» на берегу реки Белой. Экспозиция рассказывает о развитии нефтяной промышленности республики и трудовом подвиге башкирских нефтяников в военные годы. На исторических кадрах запечатлены рабочие бригады Уфимского крекинг-завода и Ишимбайского нефтеперегонного завода, нефтяников на промыслах.

В годы Великой Отечественной войны Башкирия стала одним из центров топливно-энергетического комплекса страны. На ее территории добыли более 5 миллионов тонн нефти, переработали 6,5 миллиона тонн сырья и произвели 2,5 миллиона тонн нефтепродуктов. Также в республике в это время открыли новые месторождения и залежи и значительно увеличили мощность нефтеперерабатывающих предприятий. Так, Башкирия стала ключевым центром Волго-Уральской нефтеносной провинции, получившей название «Второе Баку».

Фотохроника рассказывает о людях, которые ковали общую Победу, в том числе о героизме женщин в тылу, которые работали в суровых условиях в несколько смен по 12 часов на промыслах и заводах. Башкирские нефтяники неоднократно награждались переходящим Красным знаменем Государственного Комитета Обороны (ГКО).

В 1946 году Красные знамена ГКО как символ трудовой славы были переданы на вечное хранение промыслу № 1 треста «Туймазанефть» и Уфимскому НПЗ.

«Роснефть» и её дочерние предприятия активно участвуют в патриотических мероприятиях, которые способствуют укреплению исторической памяти, воспитанию гражданской ответственности и сохранению культурного наследия.