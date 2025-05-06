Вашингтон, 6 мая, 2025, 14:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вызывает определенное уважение. Об этом заявил отец американского миллиардера Илона Маска — Эррол Маск в интервью Going Underground.

Администрация Президента России

«Путин, безусловно, вызывает определенное уважение. Он уже долгое время находится у власти, и если прислушаться к его выступлениям, то он звучит вполне неплохо», — сказал Эррол Маск.

По его мнению, в словах российского лидера «часто слышны разумные и взвешенные идеи», а его действия продиктованы интересами своего государства, которое на протяжении веков играло значимую роль в мировой истории.

Как передавало ИА Регнум, в начале апреля Эррол Маск признался, что он и его сын восхищаются Путиным как примером сильного лидера. Маск-старший пояснил, что глупо не восхищаться российским лидером, так как он всегда спокоен и говорит очень логичные вещи.