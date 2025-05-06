Тюмень, 6 мая, 2025, 14:47 — ИА Регнум. В Тюмени скончалась 16-летняя девушка, которая почти три недели назад выпала с 20-го этажа дома на улице 50 лет Октября. Об этом 6 мая сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Медицинский персонал областной клинической больницы № 2 18 дней боролся за жизнь пациента. К сожалению, полученные травмы были несовместимы с жизнью, спасти пациента не удалось», — рассказали в департаменте.

Всё это время пострадавшая находилась в реанимации. В медучреждение ее доставили в тяжелом состоянии. Врачи пытались восстановить утраченные функции организма с помощью современных медицинский технологий, однако полученные девушкой травмы оказались слишком серьезными.

Трагедия произошла вечером 18 апреля на улице 50 лет Октября. Девушка упала с высоты на припаркованный автомобиль, пробив заднее стекло. Первую помощь ей оказал сотрудник службы доставки на самокате. В тяжелом состоянии тюменку доставили в больницу.

Как передавало ИА Регнум, 2 мая в Санкт-Петербурге 15-летнюю школьницу нашли ночью под окнами жилого дома в Невском районе. Квартира девушки находится на четвертом этаже. Пострадавшую госпитализировали в детскую Филатовскую больницу с сотрясением головного мозга, ушибом правого колена, в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что перед инцидентом девочка-подросток поссорилась со своим молодым человеком.

В марте в Москве молодой человек выпал из окна многоэтажного дома на Молодежной улице и пробил крышу люксового китайского автомобиля. Пострадавший скончался.